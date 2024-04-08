Массовое появление клещей в Казани ожидается к концу апреля

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Город
8 апреля 2024  13:42
Автор:
Эндже Гарафиева

У клещей есть два периода активности: первый пик в мае, второй пик в августе до холодов.

Активность клещей зависит от погодных условий и начинается после таяния снега и прогревания почвы, объяснил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Массовое появление клещей в Татарстане ожидается к концу апреля-началу мая, когда снег полностью растает. 

Единичные клещи уже появились на открытых и прогретых южных окраинах Казани. Опасные места для клещей включают поселок Нагорный, Ново-Савиновский район, берега реки Казанки и озера Лебяжье.

Укус клеща не представляет угрозы, но они могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Клещи атакуют людей, поднимаясь с верхнего слоя почвы и из травы. 

Места массового отдыха, детские лагеря и туристические базы проходят специальную обработку. В Казани встречаются различные виды клещей, включая собачий клещ и таежный клещ.

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