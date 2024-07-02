Масштабная кампания по борьбе с борщевиком пройдет в двух районах Казани

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Город
2 июля 2024  15:26
Автор:
Эндже Гарафиева

На борьбу с борщевиком Сосновского, завоевавшим территории Вахитовского и Приволжского районов в Казани, выделено более 810 тысяч рублей. Подрядчик уже приступил к работам.

Планируется, что работы по уничтожению борщевика будут завершены до конца 2024 года. Ранее в Казани уже проводились мероприятия по борьбе с этим растением, например, экологический субботник на Малом Голубом озере. Однако масштаб проблемы требует комплексного подхода и длительных усилий для ее решения.

Важно отметить, что борщевик Сосновского — очень агрессивное растение, опасное для местных экосистем. Его сок вызывает тяжелые ожоги при контакте с кожей, а само растение быстро распространяется, вытесняя другие виды растительности.

Цель проекта — снизить риск травм среди населения от контакта с опасным растением, а также улучшить состояние земельных участков. Подрядчику предстоит не только выкосить и выкопать борщевик, но и провести химическую обработку почвы гербицидами. Все работы будут проводиться с максимальной безопасностью, с использованием специальной водонепроницаемой одежды, резиновых сапог, защитных очков и респираторов.

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