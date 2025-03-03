Масштабные преобразования в Казани: капремонт, благоустройство и экологические инициативы в 2025 году

В 2025 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани запланирован капитальный ремонт 49 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 15 тысяч человек. Ремонтные работы затронут 141 подъезд, а в 31 доме будет заменено 101 лифтовое оборудование. Об этом сообщил Альберт Салихов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Особое внимание в текущем году уделено дому на улице Дзержинского, 3а, который является объектом культурного наследия и включен в программу капремонта. Напомним, что в прошлом году в этих районах было обновлено 35 жилых зданий.

Помимо жилого фонда, в 2025 году в Казани планируется капитальный ремонт трех улиц: Еники, Товарищеской и Галиаскара Камала. Эти дороги были выбраны на основе многочисленных обращений жителей, которые указывали на их неудовлетворительное состояние. В предыдущем году в рамках аналогичной программы было отремонтировано 28 участков, включая улицы Вишневского, Назарбаева, Московскую, а также мост «Миллениум».

Среди крупных проектов 2024 года выделяются реконструкция улиц Туфана Миннулина и Хади Такташа, где вместо устаревших гаражей появилась современная четырехполосная дорога с велодорожкой. Также в микрорайоне Отары был построен новый мост через Монастырскую протоку, что значительно улучшило транспортную доступность для местных жителей.

В рамках программы «Наш двор» в 2025 году в Вахитовском и Приволжском районах планируется благоустроить 93 двора. За последние пять лет уже было приведено в порядок 363 двора. В рамках благоустройства устанавливаются велопарковки, уличная мебель из переработанного пластика, резиновые покрытия для футбольных полей и системы автополива, использующие дождевую воду.

К саммиту БРИКС на улице Баумана было заменено 23 тысячи квадратных метров брусчатки, установлена новая ливневая канализация и проведено озеленение территории. В прошлом году также были обновлены парк и площадь Тысячелетия, сквер у памятника Вишневскому и парк Горького.

Экологические инициативы также занимают важное место в развитии районов. За первые полгода работы фандоматов для сбора пластиковых бутылок и текстиля жители собрали 14 тысяч бутылок и 18 тонн ткани. В 2024 году специалисты МУП «Горводзеленхоз» высадили 4,5 тысячи деревьев и более 5 тысяч цветов, что способствует улучшению экологической обстановки в городе.

Эти масштабные проекты направлены на повышение качества жизни казанцев, улучшение инфраструктуры и создание комфортной городской среды.