 Лодки-драконы на озере Кабан: как в Казани отпраздновали «китайский Сабантуй»
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Лодки-драконы на озере Кабан: как в Казани отпраздновали «китайский Сабантуй»

В столице Татарстана состоялся праздник Драконьих лодок. Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы, а участниками заплыва стали 20 команд из разных предприятий РТ. Подробнее о том, как жители и гости Казани немного ближе познакомились с культурой Китая — читайте в нашем материале.

Город
25 июня 2023  16:00
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня утром в Центре гребных видов спорта в Казани впервые состоялся праздник Драконьих лодок. Его история начинается в III веке до нашей эры. Считается, что праздник связан с культом дракона, которого придерживались на юге Китая в долине реки Янцзы. Однако самой распространенной версией является то, что Праздник драконьих лодок — это память о древнекитайском поэте Цюй Юане.

Для гостей «китайского сабантуя» были организованы мастер-классы. Каждый желающий мог изготовить традиционный фонарик, значок с иероглифами или обучиться каллиграфии. Кроме того, казанцев познакомили с оздоровительными практиками, правилами чайной церемонии и обучили нескольким китайским словам.

Идея проведения фестиваля принадлежит министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко. Его поддержал Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо.

«У многих представления о Китае ограничены Джеки Чаном и Брюсом Ли. Поэтому мы вместе с господином Сян Бо решили познакомить жителей с многовековой культурой Китая», — заявил в приветственном слове Олег Коробченко. 

После министра к гостям и жителям города на русском языке обратился Сян Бо. От имени генерального консульства КНР в Казани он поздравил присутствующих с Сабантуем и отметил, что этот праздник, отражает богатство жизни и щедрость души татарского народа. Сян Бо напомнил, что в эти дни в Китае также празднуется традиционный праздник, который имеет культурное и историческое значение — Праздник Драконьих лодок.

В рамках фестиваля состоялись несколько заплывов на китайских лодках «Дракон». Экипажи состояли из 10 гребцов, одного барабанщика и рулевого. Все лодки боролись за первенство на дистанции 200 метров. На соревнованиях использовалась Олимпийская система — предварительные заезды и попадание лучших в полуфинальные заезды, а далее в финал.

Всего на состязания заявились 20 команд от предприятий Татарстана. Среди них СИБУР, «Сетевая компания», Завод стеклопластиковых труб, «Химград», «Нэфис Косметикс», «Автокама», «Елабужский аккумуляторный завод», ООО «Ника» и другие.

«Для победы требуется сильный командный дух и позитивный настрой, а большего и не нужно. Надеемся на удачу и свои силы. Добавлю, что профессионалов в нашей команде нет, есть любители», — заявил участник заплыва от команды «Нэфис Косметикс» Артур.

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