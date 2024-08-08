Мастер-план развития Казанской агломерации до 2050 года представят Минниханову

Мастер-план развития Казанской агломерации в скором времени будет представлен Раису Татарстана Рустаму Минниханову, после чего его планируют утвердить на уровне правительства республики. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает РБК Татарстан. Документ уже прошел согласование в профильных министерствах и ведомствах.

Мастер-план предусматривает развитие Казанской агломерации до 2050 года. Ключевыми проектами станут «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел», где планируется возвести около 9,5 млн кв. метров жилья. Власти республики выделят порядка 20 млрд рублей на обеспечение этих территорий необходимой инфраструктурой.

Мастер-план призван решить проблемы перегруженности дорог и нехватки социальной инфраструктуры. Он предусматривает три сценария демографического развития, самый оптимистичный из которых предполагает рост численности населения агломерации до 2,2 млн человек к 2050 году.