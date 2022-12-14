 Мастерская парка у казанского ЖК «Салават Купере» заработает 16 декабря
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Мастерская парка у казанского ЖК «Салават Купере» заработает 16 декабря

Гостей ждут бесплатные пробные занятия, на которых можно познакомиться с преподавателями.

Город
14 декабря 2022  16:22
Автор:
Роза Габитова

Мастерская парка у казанского микрорайона «Салават Купере» заработает в пятницу, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

В день открытия для гостей проведут три бесплатных пробных занятия, на которых они смогут познакомиться с преподавателями. 

Так, в 16.00 можно поиграть в шахматы. Преподавать в шахматном клубе будет кандидат в мастера спорта СССР Аюп Шарипович. 

В 17.00 пройдет занятие от игротеки «НейроникУм», а в 18.00 — мастер-класс по росписи новогодних игрушек от КЦ «Залесный».

В полноценном режиме мастерская заработает с 20 декабря, отметили в дирекции.

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