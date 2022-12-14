Мастерская парка у казанского ЖК «Салават Купере» заработает 16 декабря

Мастерская парка у казанского микрорайона «Салават Купере» заработает в пятницу, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

В день открытия для гостей проведут три бесплатных пробных занятия, на которых они смогут познакомиться с преподавателями.

Так, в 16.00 можно поиграть в шахматы. Преподавать в шахматном клубе будет кандидат в мастера спорта СССР Аюп Шарипович.

В 17.00 пройдет занятие от игротеки «НейроникУм», а в 18.00 — мастер-класс по росписи новогодних игрушек от КЦ «Залесный».

В полноценном режиме мастерская заработает с 20 декабря, отметили в дирекции.