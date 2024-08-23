Мать двадцати детей из Татарстана рассказала, как похудела на 60 кг за год

Раиса Миннуллина – мама 20 детей. У нее три своих ребенка и еще семнадцать приемных. В своем окружении она известна как «большая мама». Вместе с мужем Наилем они воспитывают 8 школьников, 5 студентов и 7 взрослых детей.

В соцсетях появилось видео, где женщина рассказывает, как сбросила 60 килограммов после операции по уменьшению желудка, проведенной в Республиканской клинической больнице Татарстана.

Фото: © соцсети

На протяжении многих лет она мечтала снизить вес, но растянутый желудок мешал ей достичь желаемого результата. Помощь пришла от старших детей, которые подарили маме возможность сделать операцию. Благодаря таланту татарстанских хирургов, Раиса за год похудела на 60 килограммов и сейчас чувствует себя прекрасно.