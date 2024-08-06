Мать погибшей в пожаре семьи в Татарстане обвиняют в умышленном поджоге

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Республика
6 августа 2024  15:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Как сообщают «Челнинские известия», расследование дела о пожаре в селе Саитово Тукаевского района, где в июне прошлого года погибла семья из семи человек, завершено. Обвинение по двум статьям предъявлено матери. Дело передано в Верховный суд Татарстана.

Женщину, потерявшую в огне четверых детей, мужа, мать и брата, обвиняют в «Умышленном поджоге, совершенном из хулиганских побуждений» и «Убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью».

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2023 года. Изначально рассматривались версии о неосторожном обращении с огнем и замыкании электропроводки.

Предварительное заседание суда назначено на 12 августа. Адвокат обвиняемой заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

После трагедии односельчане собрали для женщины более 500 тысяч рублей на строительство нового дома. Сейчас она проживает в доме отца и работает в колхозе.

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