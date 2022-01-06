Матч «Ак Барс» — «Барыс», который должен был состояться в Казахстане 17 января, пройдет в России. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч № 590 "Барыс" — "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани», — говорится в сообщении.

На данный момент все вопросы находятся в стадии обсуждения, отметили в Лиге.

Напомним, после введения режима ЧП в стране «Барыс» уже провел один матч на территории Казахстана. Встреча с магнитогорским «Металлургом» прошла без зрителей, а хоккеисты долгое время не могли вернуться в Россию. Команда «Металлург» в течение часа находилась в самолете, не получая разрешения на вылет.

Сейчас в Казахстане продолжаются беспорядки. В стране ввели режим ЧП.