Материнский капитал в 2025 году: новые возможности для семей

В 2025 году размер материнского капитала увеличился на 9,5%, что открывает новые возможности для семей с детьми. Теперь за первого ребенка семья получит около 690,3 тысячи рублей, а за двоих детей – примерно 912,2 тысячи рублей. По данным экспертов «Яндекс Недвижимости», этих средств достаточно для минимального первоначального взноса при покупке квартиры в новостройке стоимостью до 3,5 миллиона рублей для семьи с одним ребенком и до 4,6 миллиона рублей для семьи с двумя детьми, пишет «Татар-информ».

Однако исследование рынка недвижимости показало, что в Казани выбор доступного жилья для семей, использующих материнский капитал и льготную ипотеку, остается ограниченным. Лишь 0,02% предложений на рынке новостроек подходят для семей с одним ребенком – это в основном студии и однокомнатные квартиры. Для семей с двумя детьми вариантов немного больше: 2,5% квартир соответствуют условиям льготной ипотеки и маткапитала, но большинство из них также представлены студиями и однокомнатными квартирами.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что использование материнского капитала для улучшения жилищных условий остается популярной стратегией среди россиян. «Сохранение льготной программы семейной ипотеки стимулирует спрос на новое жилье. Часто маткапитал используется в качестве первоначального взноса при покупке квартиры», – пояснил он.

Эксперт также добавил, что приобретенное жилье можно рассматривать не только для проживания, но и как инвестицию. Пока ребенок растет, квартиру можно сдавать в аренду, что частично компенсирует ипотечные платежи.

Согласно расчетам, при оформлении ипотеки на 10 лет семья с одним ребенком и маткапиталом в 690 тысяч рублей будет платить около 30 тысяч рублей в месяц. Для семьи с двумя детьми, использующей маткапитал в 912 тысяч рублей, ежемесячный платеж составит примерно 40 тысяч рублей, так как стоимость квартиры в этом случае может достигать 4,6 миллиона рублей.

По данным «Яндекс Аренды», в феврале средняя стоимость долгосрочной аренды студии в Казани составила 31 тысячу рублей, а однокомнатной квартиры – 37 тысяч рублей. Эти суммы сопоставимы с ежемесячными ипотечными платежами, что делает аренду альтернативным вариантом для покрытия расходов на жилье.