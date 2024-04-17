МЧС напомнило, как вести себя в случае атаки дронов

В Татарстане для жителей подготовили памятки о том, как вести себя при атаке БПЛА. В таких случаях лучше ничего не трогать и сразу найти укрытие, покинув место, где найдено устройство. Лучше всего спустится как можно ниже – в подвал, паркинг или на нижние этажи здания.

Отмечается, что если это произошло на улице, необходимо тут же найти ближайшее строение для укрытия – например, подземный переход. Любой транспорт нужно сразу же покинуть и бежать в укрытие.

О беспилотнике необходимо сообщить по телефону 112.