 МЧС предупредило о тумане с видимостью 500 метров и менее
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МЧС предупредило о тумане с видимостью 500 метров и менее

С вечера 4 января и до вечера 5 января ожидается ухудшение погодных условий.

Республика
4 января 2022  15:37
Автор:
Ольга Ильина

ГУ МЧС России по Татарстану опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18:00 4 января до 18:00 5 января 2022 года на территории Казани и республики.

 В это время местами ожидаются:

– туман с видимостью 500 метров и менее;

– ночью и утром минимальные температуры воздуха от -25˚С до -30˚С.

Ведомство рекомендует в этот промежуток времени без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних любимцев и воздерживаться от дальних поездок.

Подробнее о рекомендациях при обморожении, тумане, пожарной безопасности можно узнать на официальном сайте МЧС Татарстана.

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