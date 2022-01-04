МЧС предупредило о тумане с видимостью 500 метров и менее

ГУ МЧС России по Татарстану опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18:00 4 января до 18:00 5 января 2022 года на территории Казани и республики.

В это время местами ожидаются:

– туман с видимостью 500 метров и менее;

– ночью и утром минимальные температуры воздуха от -25˚С до -30˚С.

Ведомство рекомендует в этот промежуток времени без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних любимцев и воздерживаться от дальних поездок.

Подробнее о рекомендациях при обморожении, тумане, пожарной безопасности можно узнать на официальном сайте МЧС Татарстана.