МЧС предупреждает татарстанцев об ухудшении погоды: ожидается дождь со снегом

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Республика
15 марта 2025  14:54


МЧС республики опубликовало предупреждения для жителей Татарстана об ухудшении погодных условий.

Так, 16 марта, в республике ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя, что приведет к ухудшению видимости до 500 – 100 метров. Возможен гололед и сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Ведомство призывают жителей быть аккуратными при передвижении по автодорогам, а также не прятаться от ветра возле рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередач.

Изменения погоды связаны с воздействием циклона, который надвигается с юго-запада.

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