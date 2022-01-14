 Мечта девочки из Чистополя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»
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Мечта девочки из Чистополя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»

Подарок вручил руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Республика
14 января 2022  10:51
Автор:
Ольга Ильина

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил новогоднюю мечту девочки из Чистополя. Об этом пишет «Чистопольские известия».

Мечтой 14-летней Розы Капитоновой был ноутбук, чтобы она могла качественно обработать снимки, которые делает на фотоаппарат – это ее хобби. Поэтому от долгожданного подарка от Игоря Баринова девочка была в восторге.

Мама Розы так же вручила Баринову подарок – картину, к созданию которой приложил руку каждый член их семьи.

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Мечта девочки из Чистополя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»
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