Мечта девочки из Чистополя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил новогоднюю мечту девочки из Чистополя. Об этом пишет «Чистопольские известия».

Мечтой 14-летней Розы Капитоновой был ноутбук, чтобы она могла качественно обработать снимки, которые делает на фотоаппарат – это ее хобби. Поэтому от долгожданного подарка от Игоря Баринова девочка была в восторге.

Мама Розы так же вручила Баринову подарок – картину, к созданию которой приложил руку каждый член их семьи.