Медиаэстафета голосования уже вышла из Татарстана на российский уровень

Активисты республики запустили в соцсетях масштабную медиаэстафету, в которой уже приняли участие больше 1 тысячи человек, присоединились и российские известные личности — певец Шаман, фигуристка Камила Валиева, хоккеист Данис Зарипов.

Молодые люди ставят хештеги #ВсемТатарстаном или #Большой_Сәлам» и передают видеоприветы друзьям и знакомым со всех уголков страны.

Участвуют в акции не только молодежные организации, но и предприятия – ПАО «КАМАЗ», АО «Татэнергосбыт», завод «Элекон», коллективы ввузов и пр.