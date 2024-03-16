Медиаэстафета голосования уже вышла из Татарстана на российский уровень

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Республика
16 марта 2024  21:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Активисты республики запустили в соцсетях масштабную медиаэстафету, в которой уже приняли участие больше 1 тысячи человек, присоединились и российские известные личности — певец Шаман, фигуристка Камила Валиева, хоккеист Данис Зарипов.

Молодые люди ставят хештеги #ВсемТатарстаном или #Большой_Сәлам» и передают видеоприветы друзьям и знакомым со всех уголков страны.

Участвуют в акции не только молодежные организации, но и предприятия – ПАО «КАМАЗ», АО «Татэнергосбыт», завод «Элекон», коллективы ввузов и пр. 

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