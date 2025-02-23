Медицина возвращается к жизни: Татарстан вдохнул новую жизнь в больницу Лисичанска

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин поделился впечатлениями о преображении больницы в Лисичанске, произошедшем благодаря поддержке республики. В ходе телемоста "Вместе" между Казанью и Луганском он рассказал, как из полуразрушенного военного госпиталя, где ему довелось работать в свой первый приезд, больница превратилась в современное медицинское учреждение, соответствующее всем стандартам, сообщает телеканал ТНВ.

"Больница совершенно другого уровня", - подчеркнул Миннуллин, отметив великолепное оснащение операционной, создающее комфортные условия для работы врачей. Он выразил благодарность правительству РТ и лично Раису Татарстана Рустаму Минниханову за оказанную поддержку в обновлении больницы.