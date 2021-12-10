 Медицинские предприятия из Татарстана представили свою продукцию на выставке «Здравоохранение-2021»
news_header_top_970_100

Медицинские предприятия из Татарстана представили свою продукцию на выставке «Здравоохранение-2021»

На коллективном стенде были представлены пять региональных компаний.

Республика
10 декабря 2021  16:35
Автор:
Ольга Полякова

Медицинские предприятия из Татарстана представили свою продукцию на крупнейшей отраслевой выставке «Здравоохранение-2021» в Москве. Об этом «КВ» сообщила пресс-служба «Фарммедполиса».

На выставке на коллективном стенде были представлены пяти региональных производителей медицинских изделий. Среди них и управляющая компания Медицинского промышленного парка Республики Татарстан «Фарммедполис РТ».

Компания производит медицинскую нестерильную одежду, респираторы и назофарингеальные зонды для забора биоматериала на COVID-19.

В рамках выставки также прошли встречи с представителями медицинских компаний из Турции, Чехии и Венгрии.

Новости
В Казани пройдет бесплатный мастер-класс для детей победителя чемпионата «Амбилипикс»
Белоусов: Третья волна инфляции возможна
Полиция задержала 16-летнего парня с наркотиками в машине
Аналитики JPMorgan спрогнозировали возвращение к нормальным условиям до COVID-19
В казанском метро начали курсировать новогодние поезда
В Казани в этом году откроют 20 новогодних городков
Минпромторг: в 2021 году розничная онлайн-торговля вырастет на 40%
Пост руководителя нижнекамского исполкома занял директор филиала «Татэнерго» Юрий Болтиков