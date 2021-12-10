Медицинские предприятия из Татарстана представили свою продукцию на выставке «Здравоохранение-2021»

Медицинские предприятия из Татарстана представили свою продукцию на крупнейшей отраслевой выставке «Здравоохранение-2021» в Москве. Об этом «КВ» сообщила пресс-служба «Фарммедполиса».

На выставке на коллективном стенде были представлены пяти региональных производителей медицинских изделий. Среди них и управляющая компания Медицинского промышленного парка Республики Татарстан «Фарммедполис РТ».

Компания производит медицинскую нестерильную одежду, респираторы и назофарингеальные зонды для забора биоматериала на COVID-19.

В рамках выставки также прошли встречи с представителями медицинских компаний из Турции, Чехии и Венгрии.