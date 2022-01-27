Медицинскую продукцию из Татарстана представили на Международной выставке Arab Health в Дубае

Медицинскую продукцию татарстанского производителя представили на Международной выставке Arab Health в Дубае. Об этом сообщили «КВ» в пресс-службе «Фарммедполиса».

Товары были представлены на общем Российском стенде, на котором право выставить свою продукцию получили 29 отечественных компаний. Татарстанские производители представили инновационные зонды для забора биоматериала на COVID-19, защитную одежду, формованные респираторы и ряд другой продукции, которая производится на территории Медицинского промышленного парка Татарстана.

Уже в первые 2 дня работы коллективного стенда Made in Russia было проведено 154 деловые встречи с потенциальными закупщиками продукции и были подписаны важные соглашения между российскими участниками и зарубежными компаниями.

Arab Health — это ведущая выставка медицинского оборудования на Ближнем Востоке, на которой представлены последние инновации в здравоохранении.