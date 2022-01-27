 Медицинскую продукцию из Татарстана представили на Международной выставке Arab Health в Дубае
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Медицинскую продукцию из Татарстана представили на Международной выставке Arab Health в Дубае

На общем Российском стенде в том числе были выставлены инновационные зонды для забора биоматериала на COVID-19.

Республика
27 января 2022  13:55

Медицинскую продукцию татарстанского производителя представили на Международной выставке Arab Health в Дубае. Об этом сообщили «КВ» в пресс-службе «Фарммедполиса».

Товары были представлены на общем Российском стенде, на котором право выставить свою продукцию получили 29 отечественных компаний. Татарстанские производители представили инновационные зонды для забора биоматериала на COVID-19, защитную одежду, формованные респираторы и ряд другой продукции, которая производится на территории Медицинского промышленного парка Татарстана. 

Уже в первые 2 дня работы коллективного стенда Made in Russia было проведено 154 деловые встречи с потенциальными закупщиками продукции и были подписаны важные соглашения между российскими участниками и зарубежными компаниями.

Arab Health — это ведущая выставка медицинского оборудования на Ближнем Востоке, на которой представлены последние инновации в здравоохранении.

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