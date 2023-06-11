Медитации в парках: как проходят в Казани бесплатные практики для душевного баланса

Медитация – это одна из самых древних практикю. Направлены они на улучшение работы мозга, помогают сконцентрироваться и улучшают психическое состояние человека.

На первой практике собралось 15 горожан, жаждущих поправить свое душевное равновесие. Способствовала этому и утренняя атмосфера, пропитанная спокойствием и умиротворением. Участники мероприятия первым делом приняли удобное положение и попытались сосредоточиться на самом главном – на себе.

«Цель проводимых мероприятий – популяризация практик медитаций осознанности как психотерапевтического инструмента, помогающего снижать стресс и лучше чувствовать себя, как на ментальном, так и физическом уровнях. Дело в том, что доказано, что подобные созерцательные практики в природном окружении положительно влияют на самочувствие людей, а регулярные практики могут кардинально изменить качество жизни в положительную сторону», – утверждает преподаватель медитаций Дмитрий Никитин.

На первой практике собралось 15 горожан, жаждущих поправить свое душевное равновесие. Фото: © Наталья Пышкина

На медитации были базовые практики осознанности, помогающие войти в курс снижения стресса. Практика наблюдения за телесными ощущениями помогает переключить внимание от окружающей среды на себя. Таким образом, участники начинают «чувствовать» самих себя, полностью сосредоточившись на телесных ощущениях. Расслабляются все мышцы и особенно мышцы живота. Телесная реакция на сильный стресс почти всегда включает в себя напряжение мышцы живота, поэтому на утренней практике этому уделяют немало времени.

Как говорит Никитин, практики осознанности доступны для каждого человека. Это психотерапевтический инструмент помогающий развивать в себе такие способности, как чувствительность к своему телу, к своему организму, и с помощью чувствительности обнаруживать признаки каких-то недомоганий. Например, сначала мы чувствуем небольшой продолжительный стресс, который потом ведет к выгоранию. Медитации помогают устранить стресс в самом начале его проявления, не дают развиться клиническим болезням.

Следующей была практика наблюдения за дыханием. В позе со скрещенными ногами участники наблюдали за своими вдохами и выдохами. При наблюдении поддерживается внимательность к ощущениям, возникающее от движения воздушного потока в ноздрях. Такое упражнение помогает многим зафиксироваться на дыхании и избежать отвлечение на посторонние факторы. Было видно, что многие участники практики смогли расслабиться и отвлечь сознание от потенциально сбивающих мыслей, которые могут возникнуть при попытке сосредоточиться на себе. Сосредоточиться на дыхание получилось с первого раза не у всех.

Медитации развивают чувствительность к своему телу и к своему организму. Фото: © Наталья Пышкина

Следующая практика – это медитация пяти чувств: слуха, обоняния, вкуса, осязания и зрения. В этой практике участники переносят свою осознанность на органы чувств. Позволяя им просто делать свое дело – слушая, обоняя, ощущая вкус и т.д.

Медитации прошла на набережной Кабана и в парке Черное озеро. Для записии на участие и уточнения расписания нужно заглянуть на сайт.

Расписание медитаций

#МедитируемВлесу

(по суб. в 8:00 в Горкинско-Ометьевском лесу)

Локация: под деревом возле Контейнерного центра CUBE

#МедитируемНаЧерномОзере

(по суб. в 9:00 на Чёрном озере)

Локация: на деревянном белом настиле (амфитеатр)

#МедитируемНаКабане

(по вск. в 8:00 на Набережной оз. Кабан)

Локация: Пирс гребной школы, ориентир – ул. Хади Такташа, 35

#МедитируемВпарках

(по вск. в 9:00)

4 июня – Парк «Комсомолец»

11 июня – Парк «Сосновая Роща»

18 июня – Лядской сад

25 июня – Парк у ЖК «Светлая долина»

2 июля – Парк им. Урицкого

9 июля – Сквер им. Аксёнова

16 июля – Экстрим-парк «УРАМ»

23 июля – Парк у Чайковых озёр

30 июля – Парк «Крылья Советов»

6 августа – Пляж озера Комсомольское

13 августа – ЦПКиО им. Горького

20 августа – Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ

27 августа – Парк у ЖК «Салават Купере»