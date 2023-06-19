Медработником года в Татарстане стала медсестра РКОД Миляуша Шарафутдинова

Медицинская сестра кабинета реабилитации стомированных пациентов Республиканского клинического онкологического диспансера Миляуша Шарафутдинова была объявлена победителем в номинации «Медицинский работник года». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Женщина получила эту награду благодаря своему участию в создании уникального кабинета для тяжелобольных пациентов. Методы, разработанные ею, помогли снизить количество осложнений и улучшить качество жизни пациентов. Миляуша Шарафутдинова также делится своим опытом с коллегами, читая лекции медсестрам.

Ранее «КВ» сообщали, что Владимир Путин наградил казанского онколога званием заслуженного врача России. Шаймарданов является врачом-онкологом высшей категории, кандидатом медицинских наук.