Медведь напал на мужчину и его сына в дачном доме

Инцидент зафиксирован в районе поселка Лучегорск. Сообщение об этом опубликовал РИА Новости, ссылаясь на информацию от представителя СУ СК России по региону. Как стало известно, следствие начато в связи с данной трагедией. Оба погибших — мужчины средних лет.

По данным краевого Министерства лесного хозяйства, нападение произошло на территории ранее существовавшего села Благовещенка, расположенного в Пожарском районе, недалеко от Лучегорска. Погибшими оказались отец и его сын.

Предполагается, что их атаковал взрослый бурый медведь большого размера. В связи с инцидентом было выдано разрешение на его отстрел, и специалисты охотничьего надзора уже предпринимают шаги по его поиску. Кроме того, стало известно, что за сутки до нападения медведь убил и съел собаку в близлежащем районе, однако эта информация не была своевременно донесена до властей.