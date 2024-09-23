Медведь напал на мужчину и его сына в дачном доме

В Приморском крае произошло трагическое событие: медведь напал на двоих мужчин в дачном доме, в результате чего оба мужчины погибли

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Россия/Мир
23 сентября 2024  15:35
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Инцидент зафиксирован в районе поселка Лучегорск. Сообщение об этом опубликовал РИА Новости, ссылаясь на информацию от представителя СУ СК России по региону. Как стало известно, следствие начато в связи с данной трагедией. Оба погибших — мужчины средних лет.

По данным краевого Министерства лесного хозяйства, нападение произошло на территории ранее существовавшего села Благовещенка, расположенного в Пожарском районе, недалеко от Лучегорска. Погибшими оказались отец и его сын.

Предполагается, что их атаковал взрослый бурый медведь большого размера. В связи с инцидентом было выдано разрешение на его отстрел, и специалисты охотничьего надзора уже предпринимают шаги по его поиску. Кроме того, стало известно, что за сутки до нападения медведь убил и съел собаку в близлежащем районе, однако эта информация не была своевременно донесена до властей.

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