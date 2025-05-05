Менделеевск развивает индустриальный парк и привлекает инвесторов

В Менделеевске прошло расширенное совещание с участниками территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Глава района Роберт Искандаров обсудил с инвесторами ход реализации проектов, сроки строительства и планы по запуску новых производств.

«Мы детально изучили текущее состояние каждого проекта. Видим серьезные намерения бизнеса и активную работу», — отметил Искандаров.

Ключевой темой встречи стало развитие индустриального парка «Менделеевск 2.0», где уже распределено 90% земель. Строительные работы идут полным ходом, первые предприятия планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Сейчас в районе зарегистрировано 18 резидентов ТОР, из которых 14 уже работают. Еще два проекта находятся в стадии проектирования, а несколько компаний готовятся к получению резидентского статуса, устраняя последние замечания.