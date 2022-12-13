 Менее 5% выпускников университета Иннополис уехали за рубеж
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Менее 5% выпускников университета Иннополис уехали за рубеж

за все время существования вуз выпустил не более 1 тыс. специалистов.

Республика
13 декабря 2022  13:08
Автор:
Дамира Хайрулина

Не более 5% выпускников университета Иннополис приняли решение о переезде за границы России, сообщил сегодня журналистам директор университета Иннополис Кирилл Семенихин в ходе брифинга в кабинете министров Республики Татарстан.

«Всего мы выпустили небольшие 1 тыс. студентов за все время, все студенты у нас обязаны отрабатывать в городе, по окончанию обучения они работают. Смотрели статистику, кто из студентов уехал за рубеж, эта цифра была чуть меньше 5%», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Семенихина, в планах университета увеличить численность студентов до 5 тыс. человек к 2030 году.

«Мы растем аккуратно - на 300 студентов в год. При росте числа студентов нам потребуются новые преподаватели. Сейчас, в связи с геополитикой, привлекать иностранцев стало сложнее, но у нас не было никогда самоцелью привлекать иностранцев. Сейчас запущена аспирантура, аспиранты, которые, я надеюсь, в дальнейшем будут преподавателями», - отметил он.

Семенихин сообщил также, что университет, который отметил в этом году свое 10-летие занимает 12 место в ежегодном рейтинге Forbes лучших университетов России.

В текущем году вуз получил 9,3 тыс. заявок на обучение от абитуриентов из 145 стран мира.

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