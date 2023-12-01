Менять старые трубы частные инвесторы не торопятся

Были затронуты такие сферы, как здравоохранение, образование, спорт, цифровизация и ЖКХ. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина поделилась итогами этого форума: «Чем хорош 2023 год в рамках работы по ГЧП для Татарстана? Это, конечно, три школы, которые 1 сентября были сданы в эксплуатацию. Это Казань, Набережные Челны и Арский муниципальный район. Там объем инвестиций - 7,8 млрд рублей. У нас сейчас новые проекты в сфере спорта. Это строительство футбольных манежей с учетом федеральных субсидий.

Два мы уже сделали - в Челнах и Альметьевске. Одобрены наши заявки. Сейчас мы подали два новых объекта - Казань и Зеленодольск. Продолжается работа по концессионным соглашениям в сфере ЖКХ. В сфере здравоохранения мы получили в этом году награду как регион, который лучше всех на сегодняшний день выстраивает взаимодействие частного бизнеса и государства в рамках реализации инвестпроектов. Также в нынешнем году республика получила награду за первую платную дорогу. Это концессия, которая уже заключена, и сейчас идет активная фаза строительства дороги Шали - Бавлы. Это крупнейший проект за последние годы в сфере ГЧП».

Корреспондента «КВ» больше всего заинтересовала сессия, посвященная концессиям в сфере ЖКХ. Очень хотелось узнать, насколько реально вкладывать средства в эту отрасль и не прогореть. В кулуарах форума перед началом сессии высказывалось мнение, что такое возможно. Даже говорили, что, вложив в инфраструктуру 10 млн рублей, в обозримом будущем можно получать экономию ресурсов примерно в 40 - 50 млн. Что звучало несколько сомнительно. Во всяком случае, все участники сошлись во мнении, что одними государственными субсидиями отрасль ЖКХ не поднять. Какие-никакие, а частные инвестиции и здесь пригодятся.

С центральным докладом на сессии выступил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Для начала в своей презентации он привел ключевые цифры по Татарстану. По его данным, годовой оборот отрасли ЖКХ в целом в 2022 году составлял 52,6 млрд рублей. В этом году ожидают значительный рост - до 58 млрд рублей. Правда, как признался замминистра, в основном за счет повышения тарифов. В отрасли занято около 27,5 тысячи человек. С невысокими средними зарплатами, опять посетовал Фролов. И это причина кадрового голода. А коммунальными услугами пользуются практически все. Эта сфера крайне монополизирована. И вроде бы частным инвестициям здесь всегда найдут применение.

И Фролов привел подтверждающие это цифры: на сегодня в Татарстане было заключено 111 концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Инвесторам было передано 1994 объекта. Из них 1573 - это объекты водоснабжения и водоотведения (Фролов сообщил, что именно канализационные сети в республике имеют наибольший процент износа - 30,8%), 414 - объекты теплоснабжения и 7 - обращения с ТКО. На реконструкцию всех сетей планируется направить порядка 5,87 млрд рублей. Сумма не слишком впечатляющая.

Тормозится процесс со стороны муниципальных органов власти. Фролов пояснил, что у муниципалитетов, особенно в сельских районах, отсутствуют ресурсы и кадровый потенциал для принятия важных решений. Он вспомнил 2008 год, когда работал в исполкоме Казани. Тогда шла большая дискуссия, нужно ли приватизировать «Водоканал». В итоге решили оставить его МУПом, поскольку это стратегический объект для города.

Но были и противоположные примеры. «Водоканал» Елабуги отдали по концессионному соглашению. Срок соглашения - 14 лет и 6 месяцев. В рамках реконструкции планируется модернизировать восемь местных канализационных насосных станций. Или другой пример: в Апастовском районе инвестор построил очистные сооружения, потратив всего около 350 тысяч рублей.

Но тут спикер озвучил другую важную проблему, мешающую заключению таких соглашений. По его словам, они уже два года не могут передать концессионерам на баланс реконструируемые объекты. Слишком долгий процесс согласований со смежными ведомствами. Особенно много вопросов у экологов от государства. Все решаемо, процедура понятная, но очень продолжительная, резюмировал Фролов. По каким-то объектам их ведомство зашло уже на второй круг.

И не очень понятно, как бизнесу возвращать вложенные средства. Поднимать тарифы - нервировать население. Горизонт планирования в ЖКХ - три года. Не всякого инвестора он устроит.