 Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил подготовить программу для решения кадровой проблемы в городе
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Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил подготовить программу для решения кадровой проблемы в городе

Он отметил, что проблему можно решить элементарным способом: поднять рабочим зарплаты.

Республика
20 декабря 2021  19:05
Автор:
Николай Лукоянов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил до середины января 2022 года подготовить программу по решению кадровой проблемы в городе. Он заявил об этом на аппаратном совещании в городской мэрии.

«Вопрос обеспечения кадрами не сегодня возник, и не вчера. Это серьезный вызов для дальнейшего развития экономики. Новые кадры нужны не только на „КАМАЗ“, но и в муниципалитет», – отметил Магдеев.

По его словам, можно открывать в городе ресурсные центры, серьезнее взяться за поиск мастеров производственного обучения, но этого будет недостаточно, пока рабочим мало платят. Для того, чтобы создать интерес у соискателей работы, им нужно показать платежеспособность компаний, добавил он.

Также он подчеркнул, что Челны сейчас – это не только мощный производственный центр республики. Этот город является важным для экономики всей страны, поэтому важно дальше продолжать наращивать темпы производства и создавать рабочие места.

 

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