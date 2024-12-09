Мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил, что городу необходимо еще 70 автобусов

По информации мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, город испытывает значительную нехватку больших автобусов на своих маршрутах. В рамках недавнего аппаратного совещания он сообщил, что для обеспечения транспортных нужд населения требуется как минимум 200 единиц большого вместимого транспорта.

«На сегодняшний день в распоряжении города находятся лишь 135 больших автобусов. Для полноценного функционирования маршрутной сети нам не хватает порядка 70 автобусов», — подчеркнул Магдеев.

По его словам, работа над обновлением маршрутной системы продолжается, и есть планы дополнить автопарк необходимыми автобусами к 2025 году.

«В 2025 году мы надеемся решить эту проблему, но на данный момент дефицит составляет 70 единиц. У нас пока нет всех необходимых возможностей, однако мы движемся вперед. В этом году мы уже приобрели 90 автобусов, что является положительным шагом. Мы продолжим прислушиваться к мнениям наших жителей и консультироваться с профессионалами в этой сфере», — добавил мэр.