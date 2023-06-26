Мэр Челнов поручил до 1 сентября отремонтировать все дороги к школам и больницам

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил до начала осени отремонтировать все дороги в городе, ведущие к социально-значимым объектам.

«Все дороги, которые ведут к социально-значимым объектам, школам, больницам, должны быть готовы к 1 сентября», — заявил градоначальник.

Мэр Челнов выразил благодарность специалистам МУП «Предприятие автомобильных дорог» за качественную работу по ремонту дорог в городе. Он отметил, что на некоторых участках работы были выполнены раньше срока и без ущерба для качества. Мэр привел примеры таких участков, включая улицу Магистральную, Автозаводский проспект и другие.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах ремонт дороги через Каму завершат к 29 июня. Сейчас на объекте работают две смены — дневная и ночная.