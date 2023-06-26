 Мэр Челнов поручил до 1 сентября отремонтировать все дороги к школам и больницам
news_header_top_970_100

Мэр Челнов поручил до 1 сентября отремонтировать все дороги к школам и больницам

Градоначальник также выразил благодарность специалистам МУП «Предприятие автомобильных дорог» за качественную работу по ремонту дорог в городе.

Республика
26 июня 2023  14:01
Автор:
Эдуард Салихов

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил до начала осени отремонтировать все дороги в городе, ведущие к социально-значимым объектам.

«Все дороги, которые ведут к социально-значимым объектам, школам, больницам, должны быть готовы к 1 сентября», — заявил градоначальник. 

Мэр Челнов выразил благодарность специалистам МУП «Предприятие автомобильных дорог» за качественную работу по ремонту дорог в городе. Он отметил, что на некоторых участках работы были выполнены раньше срока и без ущерба для качества. Мэр привел примеры таких участков, включая улицу Магистральную, Автозаводский проспект и другие.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах ремонт дороги через Каму завершат к 29 июня. Сейчас на объекте работают две смены — дневная и ночная.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани временно ограничат движение по улице Алексея Козина
Детские сады Татарстана перейдут на единую программу дошкольного образования с 1 сентября
Татарстан получит еще 48,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников
Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном 28 июня
В Куюках продают мебель из частного детсада, в котором ребенка заперли в подсобке
Казанцев предупредили о появившейся трубе на поверхности Волги в районе Нового Победилово
На смотровой площадке Центра семьи «Казан» пройдет показ сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
«Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев
«Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев