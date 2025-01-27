Мэр Челнов представил Зуева в качестве своего помощника

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил Илью Зуева в качестве своего нового помощника. Ранее Зуев занимал должность первого заместителя руководителя исполкома Автограда и приступил к исполнению новых обязанностей 20 января.

«Илья Сергеевич Зуев хорошо известен вам, проявил себя на различных должностях с положительной стороны. По результатам его работы нет никаких замечаний», – сказал мэр.

Магдеев отметил, что перед городским руководством стоят новые вызовы. Основной задачей является работа с военнослужащими, которые вернулись из специальной военной операции, а также с теми, кто освободился по состоянию здоровья или другим причинам. «Мы должны помогать нашим героям адаптироваться к мирной жизни, решая вопросы трудоустройства, реабилитации и протезирования, и это требует централизованного подхода», – добавил он.

Зуев также возьмет на себя вопросы миграционной политики. «В нашем городе работают более 20 тысяч мигрантов из бывших союзных республик. Важно уделить внимание их пребыванию – от обеспечения жильем до вопросов дисциплины», – подчеркнул Магдеев.

Илья Зуев, которому 45 лет, родом из Воткинска, Удмуртская АССР. Он окончил Юридический институт МВД России в 2000 году и начал свою карьеру в Ижевске в правоохранительных органах. С 2000 по 2003 год работал в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Удмуртской Республике, а затем в Управлении по контролю за оборотом наркотиков. В июле 2017 года он был назначен первым заместителем руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов.