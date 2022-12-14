Мэр Челнов встретился с главой Минстроя России

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ.

Во время встречи были подняты вопросы о развитии строительной отрасли в автограде, а также рассмотрены вопросы возведения значимых социально-культурных объектов.

Особое внимание Файзуллин и Магдеев уделили строящейся дороге, которая станет продолжение Московского проспекта. Для обеспечения транспортной доступности перед строительством дороги возведут мост длиной 96 метров. Он будет состоять из 5 пролетов, а движение четырехполосное.

Мост планируют построить в 2023 году.