Мэр Елабуги Рустем Нуриев извинился за высказывание о непривитых пенсионерах

Мэр Елабуги Рустем Нуриев принес свои извинения за слова о непривитых пенсионерах, сказанные на внутреннем совещании. Пресс-служба мэра опубликовала его извинения.

«Глубоко сожалею, что мои, эмоциональные слова, исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги. Для меня лично, как мэра Елабуги, вопрос защиты людей от коронавируса – самый важный и актуальный сегодня», – сообщил Нуриев.

По его словам, в городе прилагаются все усилия для того, чтобы свести к минимуму вред от коронавируса.

Напомним, что в сеть была выложена запись с внутреннего совещания, где мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров «ненужными» и врагами.