Мэр города Иннополис заявил об уходе в отставку

Глава Иннополиса Руслан Шагалеев объявил о своем уходе с поста мэра. Об этом он сообщил в городском чате, обратившись к жителям с прощальным словом.

«С 2015 года у нас с вами получилось создать что-то совершенно особенное. Мы смогли показать миру, как можно по-новому развивать территорию для людей и с участием людей. Я благодарен всем, кто и словом, и делом помогал городу становиться лучше! У Иннополиса впереди яркое будущее! А мне пришло время двигаться дальше. Благодарю каждого жителя и руководство Республики за оказанную мне честь и доверие поработать на этом проекте», – написал Шагалеев.



Он продолжит исполнять обязанности до заседания Совета депутатов Иннополиса, где выберут нового мэра.