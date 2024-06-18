Мэр города Иннополис заявил об уходе в отставку

news_top_970_100
Республика
18 июня 2024  11:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Иннополиса Руслан Шагалеев объявил о своем уходе с поста мэра. Об этом он сообщил в городском чате, обратившись к жителям с прощальным словом.

«С 2015 года у нас с вами получилось создать что-то совершенно особенное. Мы смогли показать миру, как можно по-новому развивать территорию для людей и с участием людей. Я благодарен всем, кто и словом, и делом помогал городу становиться лучше! У Иннополиса впереди яркое будущее! А мне пришло время двигаться дальше. Благодарю каждого жителя и руководство Республики за оказанную мне честь и доверие поработать на этом проекте», – написал Шагалеев.

Он продолжит исполнять обязанности до заседания Совета депутатов Иннополиса, где выберут нового мэра.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстан принял чемпионат по древней китайской игре вэйци
Российские суперфуды: гречка, клюква, петрушка и лен
В Татарстане компания не выплатила зарплату в 300 тысяч рублей
Полиция в Казани задержала хулигана, который набросился на прохожего
Сколько получают татарстанские медики
«Хочу отдать в первую очередь долг Родине»
Российские мастера ушу превзошли даже китайских
Российские мастера ушу превзошли даже китайских
Казань завершают обрабатывать от клещей, грызунов и комаров