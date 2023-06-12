 Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей и гостей города с Днем России
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Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей и гостей города с Днем России

Градоначальник отметил важный вклад жителей Казани и Татарстана в развитие многонационального государства.

Город
12 июня 2023  13:20
Автор:
Эдуард Салихов

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей и гостей города с Днем России. Он выразил уверенность в том, что несмотря на любые трудности, Россия продолжает свой уникальный путь развития и удерживает свои экономические и политические позиции. 

Метшин заявил, что Российская Федерация — это крупнейшее государство, в котором проживают представители 190 национальностей, со славной историей и богатым духовно-культурным наследием. 

Он также отметил важный вклад жителей Казани и Татарстана в развитие многонационального государства. В этот знаменательный день мэр пожелал всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо России.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.

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