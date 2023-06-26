Ильсур Метшин призвал подключить к охране парков Казани сотрудников УВД

Найти вандалов, которые портят парковую инфраструктуру Казани, поручил сегодня мэр города Ильсур Метшин. Градоначальник также высказал мнение, что к охране имущества парков и скверов можно привлекать неравнодушных горожан и представителей УВД.

«Может все же УВД посчитает нужным заниматься этим вопросом. Понятно, вы более масштабными задачами занимаетесь, но это порча имущества. На это уходят налоги наших налогоплательщиков. Постоянно мы боремся с последствиями этого [вандализма]. Я призываю проявить профессионализм и найти виновных», – заявил Метшин.

По предложению Метшина в городе могут увеличить количество камер видеонаблюдения. Мера необходима для усиления контроля за парковой инфраструктурой.

За неделю в городе разрушили двери и оборудование общественных туалетов в парках «Салават купере» и «Белые цветы». Кроме того, неизвестные разграффитили скамейки на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской набережной.