Мэр Казани: «Куюки и Салмачи – это градостроительная ошибка 90-х»

Мэр города Ильсур Метшин принял участие в сессии Казгордумы, где объявил о том, что в столице Татарстана разработают новый генплан с учетом ошибок в строительстве.

«Люди переезжают в те же Куюки, думая, что живут в Казани. А Куюки и Салмачи – это градостроительная ошибка, которая была в 90-х годах допущена», – рассказал Метшин.

Когда распался Советский Союз, продолжил мэр, любой глава муниципального образования радовался каждому квадратному метру строительства. По его словам, те, кто занимался межеванием, не продумали возможность строительства социальной инфраструктуры, просто отдавая все участки под ИЖС. Так, два населенных пункта разрослись и теперь, ожидаемо, люди просят решить проблему с дорогами, детсадами и школами.

Метшин объяснил, что в любом проекте планировки «самым жесточайшим образом» прописано сначала строить дороги. Поэтому в новых проектах сперва внимание обратят на дороги, потом – инфраструктуру, сети, детсады и школы. Только после этого возможно строительство жилья.