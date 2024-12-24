Мэр Казани объявил новые бизнес-локации

Мэр Казани, Ильсур Метшин, поделился с журналистами мнением о перспективных местах для ведения бизнеса в столице Татарстана. По его словам, наиболее удачной локацией станет территория вдоль Вознесенского тракта. «Это действительно крутое место, где будут расположены первые этажи зданий. Жителям города не придется уезжать на выходные вдали от дома, чтобы провести время с детьми или молодежью», — отметил мэр.

Кроме того, статус «бомбической» локации получил район «Ривьеры». Метшин сообщил, что после длительных согласований было выдано разрешение на строительство. «Надеюсь, что застройщики получат необходимые ресурсы и техническую поддержку для реализации этого значимого проекта», — добавил градоначальник.

Третьей перспективной территорией для бизнеса станет улица Портовая. Метшин подчеркнул важность снижения процентных ставок, чтобы снизить финансовую нагрузку. «Там разрабатывается проект с учетом мировых тенденций, и это будет не только визуально привлекательно, но и продуманно», — заключил он, отметив новшества, которые будут внедрены для удобства будущих клиентов.