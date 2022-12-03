 Мэр Казани передал мобилизованным квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы и рации
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Мэр Казани передал мобилизованным квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы и рации

Также Ильсур Метшин пообщался с мобилизованными татарстанцами.

Город
3 декабря 2022  19:08
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил танковый полигон, где проходят подготовку мобилизованные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Метшин обсудил условия размещения, передал технику. Также мэр привез 6 квадрокоптеров, 9 тепловизоров, 10 генераторов, 12 планшетов и 45 раций с допаккумуляторами к ним. 

Ранее «КВ» сообщали, что пчеловод из Альметьевского района РТ Александр Коновалов передал добровольцам татарстанских батальонов «Алга» и «Тимер» 104 банки – а это 156 килограммов – горчичного и цветочного меда. 

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