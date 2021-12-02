 Олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой подарили квартиру в Казани
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Олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой подарили квартиру в Казани

Также мэр города обсудил со спортсменкой перспективы развития фехтования.

Истории
2 декабря 2021  17:05
Автор:
Эдуард Салихов

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил Олимпийской чемпионке по фехтованию Марте Мартьяновой сертификат на получение квартиры, которую для нее приобрели казанские меценаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 

«Вы являетесь примером для подрастающего поколения», — сказал Метшин.

Также глава города обсудил со спортсменкой перспективы развития фехтования. Метшин отметил высокие заслуги спортсменки в деле формирования у детей и подростков любви к спорту и здоровому образу жизни.

Марта Мартьянова стала олимпийской чемпионкой, победив в командном турнире рапиристок. Мартьянова занимается фехтованием с 8 лет. В 2016 года она вошла в основной состав сборной России. На Олимпийских играх в Токио 22-летняя уроженка Казани стала олимпийской чемпионкой в составе команды российских рапиристок.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Марта Мартьянова получила звание почетного гражданина столицы Татарстана.

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