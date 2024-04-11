Мэр Казани поручил проверить все убежища в городе

Ильсур Метшин провел заседание комиссии по противодействию терроризму. Мэр Казани предложил создать рабочие группы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на предприятиях и в организациях.

По словам градоначальника, необходимо провести проверку всех убежищ и укрытий и информировать о них жителей.

Мэр предлагает создать рабочие группы на каждом предприятии сферы транспорта, ЖКХ, в учреждениях культуры и спорта.

«У каждого руководителя организации должно быть четкое понимание действий в той или иной ситуации», – заявил Ильсур Метшин.

Челны комиссии также обсудили, что в столице республики уделяется комплексное внимание вопросам безопасности граждан, но необходимо ввести новые меры для предотвращения и минимизации последствий.

При возникновении внештатных ситуаций нужно обеспечить максимальную безопасность жителей и не допустить паники, говорит мэр. Необходимо проанализировать свою работу по обеспечению безопасности жителей в случае возникновения критической ситуации.

В свою очередь, казанцы должны быть информированы о способах и средствах защиты, а на объектах города должны быть подготовлены укрытия и налажена работа системы оповещения горожан.

За готовность и содержание убежищ отвечают предприятия, на территориях которых они находятся, и ответственность за это возлагается лично на генеральных директоров.