Мэр Казани поручил разобраться с нелегальной торговлей во дворах города

В Казани продолжается активная борьба с недобросовестной конкуренцией, включая демонтаж незаконно установленных павильонов. За последние пять лет в столице Татарстана было снесено более 1,6 тысячи таких объектов. Об этом на традиционном деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов, сообщает ИА «Татар-информ».

«В 2024 году демонтировано 168 незаконных объектов, что меньше, чем в предыдущие годы. Однако это связано не с уменьшением активности, а с сокращением количества таких сооружений в городе», – пояснил Фазылянов.

Он также отметил, что благодаря изменениям в законодательстве сроки демонтажа незаконных объектов значительно сократились – с трех недель до одного дня. Это позволило ускорить процесс ликвидации незаконных торговых точек.

Однако новые вызовы возникли из-за изменений в законах. Теперь недобросовестные предприниматели стали переносить свои объекты с муниципальных территорий на придомовые участки, находящиеся в частной собственности. Это существенно усложняет процесс их демонтажа, так как требует дополнительных согласований и взаимодействия с собственниками.

«Здесь уже необходима работа с главами районов. Дворы предназначены для жильцов, а не для дельцов. В городе достаточно торговых точек в пешей доступности, поэтому нужно наводить порядок», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин, поручив разобраться с этой проблемой.

Отдельное внимание мэр уделил вопросу нестационарной торговли. «Схему размещения торговых объектов мы сократили до оптимальных потребностей города. Внешний вид павильонов был разработан и утвержден, чтобы избежать хаоса и зависимости от субъективных мнений. Выбирайте точку и оформляйте ее достойно», – подчеркнул Метшин.