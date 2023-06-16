Мэр Казани посетил центр помощи нуждающимся «Приют человека»

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил центр помощи нуждающимся «Приют человека», расположенный на улице Бурхана Шахиди. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В этом году «Приюту человека», который является частью благотворительной организации «Добрая Казань», исполняется пять лет. За это время активисты смогли раздать более 1,4 млн порций еды и обеспечить ночлегом более 47 тыс. нуждающихся.

В настоящее время в Татарстане работает девять пунктов для раздачи еды, из которых шесть находятся в Казани. Один из них — основной и самый первый открытый павильон на улице Бурхана Шахиди. Помимо раздачи еды, здесь также расположены жилые корпуса, прачечная, баня, павильон для раздачи одежды, парикмахерская и другие удобства.

Сейчас здесь проводится реконструкция — старые вагончики будут заменены на новые, более комфортные. После обновления пропускная способность приюта увеличится.

«Это очень важно, что они не остаются один на один и всегда могут обратиться к вам в „Приют человека“ или в „Добрую Казань“. Хочу поблагодарить вас за это и продолжим работать вместе», — отметил Метшин.