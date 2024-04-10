Мэр Казани поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

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Город
10 апреля 2024  11:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Мэр города Ильсур Метшин обратился к казанцам и татарстанцам с поздравительной речью, в которой отметил значимость дня Ураза-байрам для всех верующих мусульман.

Именно через чтение священного Корана, отметил мэр, и совершение благочестивых поступков стремятся к духовному очищению и достижению идеалов справедливости и любви к окружающим.

Градоначальник подчеркнул, что в столице Татарстана проживают многие национальности и вероисповедания – все они живут в гармонии. Казань — столица исламской культуры.

Метшин пожелал мира и добра в свящённый день.

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