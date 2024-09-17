Мэр Казани проинспектировал реконструкцию инженерных сетей

В этом году МУП «Водоканал» реконструирует рекордные 23 км сетей водоснабжения и водоотведения – это почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых, пишет пресс-служба мэрии.

Фото: © мэрия Казани

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание на одном из участков, где ведутся работы – на проспекте Альберта Камалеева. Здесь реконструируют 813 метров водопровода, который обеспечивает водой 60 тысяч жителей Советского района. Сети на этом участке эксплуатируются уже более 70 лет и сильно изношены.

Фото: © мэрия Казани

На проспекте Камалеева работы планируют завершить уже к 30 сентября. На объекте трудятся 25-30 специалистов и задействовано 10-15 единиц техники. Сейчас завершается монтаж камер, прочистка труб от отложений, а в ближайшее время начнется санация с использованием современного полимерного рукава.

К слову, работы ведутся без отключения воды у жителей. Подача воды осуществляется по дублирующей нитке, отключения происходят кратковременно только на время переврезки на отдельных участках. Всего в этом году в Казани планируется заменить 64 км различных инженерных сетей.