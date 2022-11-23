Мэр Казани проверил ход капремонта моста по улице Назарбаева

Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход капремонта моста на улице Назарбаева. Сдать проект планировали в 2024 году, но график сдвинули на 2023 год, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«На сегодня полностью демонтировали дорожное полотно. Кроме того, полностью вынесены сети связи и близятся к завершению работы по сетям электроснабжения», – отметил Метшин.

По завершению работ несущая нагрузка моста увеличится с 15 до 25 тонн на ось. Более того, здесь сделают вместо шести восемь полос и оборудуют велодорожку.

«Нам важно, чтобы как автомобилисты, так и пешеходы и велосипедисты чувствовали себя комфортно», - отметил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Напомним, движение по мосту закрыли в конце сентября из-за трещин в опорах. После этого движение по мосту было небезопасным.