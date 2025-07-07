Мэр Казани стал самым упоминаемым главой городов ПФО в июне

Ильсур Метшин, мэр Казани и председатель городской думы, возглавил медиарейтинг глав столиц Приволжского федерального округа за июнь 2025 года. Исследование провела аналитическая компания «Медиалогия», изучив упоминания в российских СМИ.

Метшин набрал 19 621,2 балла в рейтинге МедиаИндекс, обойдя врио главы Самары Ивана Носкова (13 952,3) и мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева (12 719,0).

В июне мэр Казани активно участвовал в значимых событиях:

- подписал программу сотрудничества с Минском на форуме о развитии побратимских связей;

- представил предвыборную программу «Большая Казань»;

- открыл выставку «СИБУР. Дом полимеров» в Казанском Кремле;

- выступил в городской думе с докладом о устойчивом развитии столицы Татарстана.

Эти события обеспечили Метшину высокий уровень медиаактивности и первое место в рейтинге.

