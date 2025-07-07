Мэр Казани стал самым упоминаемым главой городов ПФО в июне

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Город
7 июля 2025  17:55
Автор:
Елизавета Черкина

Ильсур Метшин, мэр Казани и председатель городской думы, возглавил медиарейтинг глав столиц Приволжского федерального округа за июнь 2025 года. Исследование провела аналитическая компания «Медиалогия», изучив упоминания в российских СМИ.  

Метшин набрал 19 621,2 балла в рейтинге МедиаИндекс, обойдя врио главы Самары Ивана Носкова (13 952,3) и мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева (12 719,0).  

В июне мэр Казани активно участвовал в значимых событиях:  

- подписал программу сотрудничества с Минском на форуме о развитии побратимских связей;  

- представил предвыборную программу «Большая Казань»;  

- открыл выставку «СИБУР. Дом полимеров» в Казанском Кремле;  

- выступил в городской думе с докладом о устойчивом развитии столицы Татарстана.  

Эти события обеспечили Метшину высокий уровень медиаактивности и первое место в рейтинге.
 

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