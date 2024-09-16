Мэр Казани требует разъяснений, почему 23 дома не готовы к отопительному сезону

На еженедельном совещании в мэрии Казани рассказали о предстоящем подключении объектов к отопительному сезону. Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин объяснил, что 879 объектов социальной сферы, включая 656 объектов образования и 115 объектов здравоохранения, к сезону готовы.

Однако есть 23 многоквартирных дома, которые в этот перечень не попали. Это вызвало недоумение у мэра Ильсура Метшина, который потребовал от городской прокуратуры разобраться, почему нарушается жилищное законодательство.

«Для 5,8 тысяч многоквартирных домов 23 дома кажется небольшой цифрой, но мы и это совместными усилиями победим. Однако зима есть зима и отопление включается только тогда, когда есть паспорт готовности, а его нет в 23 домах. Это недопустимо», – заявил Метшин.

Гиниятуллин заверил, что паспорта готовности для этих домов будут подготовлены на этой неделе, и весь жилой фонд города будет готов к приему тепла.

Пуск тепла начнется при снижении среднесуточной температуры до +8 градусов по Цельсию в течение 5 суток подряд. В прошлом году начало отопительного сезона было 5 октября.