Мэр Казани вручил награды отличившимся жителям

Сегодня в Казанской ратуше прошла торжественная церемония вручения государственных наград по случаю празднования Дня республики и Дня Казани.

Награды отличившимся жителям города вручил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

- От всей души поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани, - сказал он. - Традиционно в этот праздничный день в стенах Казанской ратуши мы чествуем людей, которые внесли весомый вклад в процветание Татарстана и его столицы, тех, кому небезразлична судьба родного края.