Мэр Казани вручил награды отличившимся жителям

Сегодня в Казанской ратуше прошла торжественная церемония вручения государственных наград по случаю празднования Дня республики и Дня Казани.
Награды отличившимся жителям города вручил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.
- От всей души поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани, - сказал он. - Традиционно в этот праздничный день в стенах Казанской ратуши мы чествуем людей, которые внесли весомый вклад в процветание Татарстана и его столицы, тех, кому небезразлична судьба родного края.
Высшей награды столицы Татарстана — звания «Почетный гражданин Казани» удостоен заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Еще Почетным гражданином стала управляющая МУП «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз» Роза Заббарова.
В Книгу почета Казани внесли председателя совета директоров ПАО «Ак Барс» Банк, генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Валерия Сорокина и первого заместителя директора – главного градостроителя Института развития столицы РТ Татьяну Прокофьеву.