Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев запустил инициативу по круглосуточной уборке снега в городе. Он подчеркнул, что текущая ситуация требует дополнительных усилий, особенно в уборке дворовых территорий.

Магдеев отметил наличие необходимой техники и рабочих и указал на важность организации работы в круглосуточном режиме. Он также напомнил о том, что в Челнах действуют управляющие компании, которые почти постоянно занимаются очисткой территории.

«Существуют успешные примеры, когда жители выражают благодарность дворникам, но также есть и негативные отзывы о работе управляющих компаний. В конце года мы подведем итоги работы этих организаций и оценим их выполнение обязательств перед населением», — заявил мэр.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что в Набережных Челнах активно трудится более 150 единиц техники и 78 дорожных рабочих. Кроме того, управляющие компании задействовали 112 единиц техники и 999 дворников для очистки дворовых территорий. В парке культуры и отдыха работают свыше 30 единиц техники и 87 дорожных рабочих.