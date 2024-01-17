Мэр Набережных Челнов пригласил Путина на юбилей города

Выступая на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригласил президента России Владимира Путина в Автоград. Для этого есть хороший повод – скоро будет отмечаться пятидесятилетие выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ». А сам город отметит свой четырехвековой юбилей.

«Эти две знаменательные даты очень важны для нашей страны («КАМАЗ» — это национальное достояние), очень важны для нашей многонациональной Республики Татарстан, важны для нашего города. Ждем вас в гости! Рәхим итегез, бик зур рәхмәт (в переводе с татарского — «Добро пожаловать, большое спасибо»)», — добавил челнинский глава.

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» состоялся в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве 15 и 16 января. Всего было задействовано 35 площадок, которые объединили 700 спикеров и больше 7,5 тысяч участников. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству.

В делегацию Татарстана во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ — начальником Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнуром Гариповым и председателем Совета муниципальных образований РТ Экзамом Губайдуллиным вошел 91 человек.