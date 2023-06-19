 Мэр Челнов призвал жителей самостоятельно высаживать деревья в своих дворах
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Мэр Челнов призвал жителей самостоятельно высаживать деревья в своих дворах

Градоначальник отметил, что у челнинцев должно быть чувство патриотизма к своей территории.

Республика
19 июня 2023  11:16
Автор:
Роза Габитова

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал жителей заняться озеленением своих дворов после того, как увидел фотографию, на которой руководство города высаживает деревья. Об этом он заявил на аппаратном совещании. 

Градоначальник отметил, что у челнинцев должно быть чувство патриотизма к своей территории и призвал всех выйти в субботний или воскресный день, чтобы посадить деревья. 

Магдеев также предложил провести мастер-класс для тех, кто не знает, как это делать. Он смягчил свои слова, добавив, что никого не обвиняет, а лишь призывает обратить внимание на свой двор.

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