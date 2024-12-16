Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе

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Республика
16 декабря 2024  08:57

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на прошедшем аппаратном совещании озвучил два новых назначения в администрации города. Главой администрации Центрального района стал Фидарис Хабибуллин, который ранее занимал позицию заместителя главы Комсомольского района. 

«Мы все знакомы с его работой. Он на протяжении продолжительного времени взаимодействовал с руководством республики, что дает ему определенный опыт. Желаем ему успехов в новой роли,» — отметил мэр, приветствуя Хабибуллина.

Айрат Хуснуллин, который исполнял обязанности главы Автозаводского района, теперь назначен на эту должность официально. 

«У вас уже есть нужный опыт, благодаря которому вы успешно сотрудничали с руководством республики. Успехов вам в дальнейшем!» — добавил Магдеев, поздравляя Хуснуллина с новым назначением.

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